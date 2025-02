Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 18.02.2025 -2-

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei in Eschwege Ermittlungen zu einem bislang noch unbekannten Verkehrsteilnehmer aufgenommen, der am Montag gegen 15.00 Uhr in der Friedrich-Wilhelm-Straße in Eschwege in Höhe der Sparkasse einen grauen VW Golf beim Ausparken beschädigt haben soll. Hinweise unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Ein 45-jähriger Autofahrer aus Arenshausen und eine 52-jährige Autofahrerin aus Sontra befuhren am Dienstag gegen 08.36 Uhr die Mühlbergstraße aus Richtung Schützenweg kommend in Richtung Göttinger Straße. Als der 45-Jährige nach rechts auf die Göttinger Straße abbiegen wollte und dazu verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte dies die nachfolgende 52-Jährige zu spät und fuhr auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von 5600 Euro.

Polizei Witzenhausen

Traktor beschädigt geparktes Auto, Steinmauer und Laterne

Am Dienstagmorgen befuhr ein 18-Jähriger aus Gleichen (LK GÖ) mit einem Traktor in Werleshausen die Straße "Große Gasse" aus Fahrtrichtung "Bornhagener Straße" kommend in Fahrtrichtung "An der Junkerscheune." Aufgrund der noch vorherrschenden Dunkelheit verschätzte sich der Fahrer offenbar bei der Straßenbreite und beschädigte beim Vorbeifahren den geparkten Pkw eines 70-Jährigen aus Witzenhausen. Bei dem Pkw ging durch die Kollision der Außenspiegel zu Bruch. Darüber hinaus beschädigte der 18-Jährige mit der rechten Kante des an der Traktorfront angebrachten Grubbers die Steinmauer eines Privatgrundstücks und in der Folge zudem eine Straßenlaterne auf der rechten Fahrbahnseite, die dadurch umknickte. Der entstandene Schaden an der Laterne beläuft sich auf ca. 4500 Euro. Die anderen Schäden sind noch nicht abschließend beziffert.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

