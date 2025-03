Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Portemonnaie im Supermarkt entwendet

Ebeleben (ots)

Am Mittwochmorgen wurde eine Frau in einem Supermarkt in der Sondershäuser Straße Opfer eines dreisten Diebstahls. Die Geschädigte war in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 10.15 Uhr in dem Geschäft einkaufen, als bislang Unbekannte das Portemonnaie auf bisher ungeklärte Art und Weise entwendeten. An der Kasse bemerkte die Frau das Fehlen ihrer Geldbörse, in der sich persönliche Dokumente und Bargeld befanden. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise.

Wer hat die Tat bemerkt? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

Aktenzeichen: 0064588

