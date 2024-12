POL-W: RS Abendliche Kontrollen in Remscheid von Polizei, Kommunalem Ordnungsdienst und Zoll

Wuppertal (ots) - Am Donnerstag (05.12.2024) bestahlen unbekannte Täter eine Frau am Damaschkeweg in Wuppertal Uellendahl-Katernberg. In den Vormittagsstunden rief ein unbekannter Mann bei der Frau an und gab sich als Polizeibeamter aus. Der falsche Polizist teilte mit, dass die Frau Opfer einer Datenausspähung geworden sei. Folglich werde nun ein Polizeibeamter bei ...

mehr