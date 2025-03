Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Raubdelikte mit ähnlicher Vorgehensweise - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Zwei Raubdelikte mit ähnlicher Vorgehensweise ereigneten sich am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet von Mannheim.

Eine 57-jährige Frau kehrte gegen 16.20 Uhr zu ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Elfenstraße zurück. Bereits am Eingang begegnete sie einem unbekannten Mann, der ihr anschließend bis zur Wohnungstür folgte. Als sie sich vor der Tür umdrehte, sprach der Unbekannte die 57-Jährige an und versuchte unvermittelt, sie zu umarmen und zu küssen. Dabei ergriff er die Halskette der Frau und versuchte, diese zu entwenden. Die Frau hielt ihre Kette fest, stürzte jedoch zu Boden, wodurch die Kette riss. Durch den Lärm vor der Wohnung wurde der Lebenspartner der Geschädigten aufgeschreckt und kam vor die Tür. Er konnte noch beobachten, wie der Unbekannte das Weite suchte.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - Ca. 180 cm groß - Korpulente Statur - Dunkle Haare - Dunkler Schnauzbart - Dunklerer Hauttyp - War bekleidet mit Jeans und blauer Jacke

Kurz zuvor, gegen 14 Uhr, wurde eine 63-jährige Frau im Quadrat M 7 Opfer eines gleichgelagerten Delikts. Als sie zu ihrer Wohnung zurückkehrte, folgte ihr ebenfalls ein unbekannter Mann und riss ihr mit einem Ruck die getragene Halskette herunter. Der flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die 63-Jährige konnte den Mann wie folgt beschreiben:

- Männlich - Ca. 185 cm groß - Kräftige Statur - Dunkle Haare - Heller Hautteint - Trug eine schwarze Winterjacke mit Pelzkragen

Die weiteren Ermittlungen in beiden Fällen werden durch das Fachdezernat beim Kriminalkommissariat Mannheim geführt. Inwiefern ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die auf die Vorfälle aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise zum jeweiligen Täter geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell