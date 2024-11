Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Neuhäusel - Geschwindigkeitskontrollen auf der B 261

27-jährige Fahrerin ohne Führerschein und unter Amphetamineinfluss am Steuer

Neuhäusel/Eitelborn B 261 (ots)

Am 28.11.2024 wurden Geschwindigkeitskontrollen auf der B 261 in Höhe der Denzerheide durchgeführt. Dabei wurden 17 Geschwindigkeitsverstöße geahndet. Ein PKW Fahrer überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 34 km/h. Ein anderer Fahrzeugführer nutzte illegal eine Blitzerapp. Beiden Fahrzeugführern droht ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

Eine 27-jährige Fahrzeugführerin führte ihren PKW obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem wurde im Rahmen der Verkehrskontrolle festgestellt, dass sie offensichtlich unter Drogeneinfluss steht. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und sie räumte den Konsum von Amphetamin ein. Die Fahrerin führte schon mehrfach ein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss harter Drogen. Eine Blutprobe wurde entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell