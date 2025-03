Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes-Benz landet auf dem Dach

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich kurz vor Mitternacht ein Unfall in der Wachenbergstraße, bei dem ein Auto auf dem Dach zum Liegen kam.

Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem 28-jährigen Beifahrer in Richtung Wachenburg, als er aus bislang noch unklarer Ursache kurz vor dem Abzweig zur Wachenburg in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz verlor. Das Auto geriet in eine Böschung und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig unverletzt verlassen. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 50.000 Euro.

Es befanden sich Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr Weinheim sowie Rettungskräfte vor Ort.

Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell