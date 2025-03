Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Geparktes Auto beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursachte am Mittwochabend ein unbekannter Autofahrer im Stadtteil Rheinau und flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Unbekannte streifte gegen 19 Uhr einen Porsche, der in der Perreystraße ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt war. Am Porsche entstanden Beschädigungen am vorderen Kotflügel und der Frontstoßstange. Es waren rote Lackantragungen feststellbar. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen der Unfallspezialisten der Verkehrspolizei Mannheim dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug sowie dessen Fahrers oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 bei der Verkehrspolizei Mannheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell