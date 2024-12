Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Finthen; Betrunkener fällt in falscher Wohnung auf

Mainz-Finthen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 23 Uhr meldete eine Zeugin der Mainzer Polizei eine betrunkene und scheinbar orientierungslose Person in der Finther Prunkgasse. Vor Ort können die Einsatzkräfte der PI Mainz 3 einen 48-jährigen Mainzer mit über 2,20 Promille feststellen.

Da der Mann jedoch noch gut zu Fuß war, wurde zwar sein Fahrrad vor Ort abgestellt und verschlossen, damit er nicht damit fährt, ansonsten sollte er aber den Nachhauseweg selbstständig antreten.

Als die Polizistinnen und Polizisten etwa gegen 01:00 Uhr an der Örtlichkeit erneut vorbeifuhren, stellten sie fest, dass das Fahrrad umgefallen war und richteten es wieder auf. Hierbei wurden sie von einer Anwohnerin angesprochen, dass der zuvor genannte Mann in einem Grundstück in der Nähe verschwunden sei. Dort stellten die Einsatzkräfte eine offenstehende Wohnungstür und schließlich auch den 48-jährigen Mainzer fest. Dieser lag schlafend auf einem Sofa und konnte sich zunächst selbst nicht erklären wie er dort hingekommen ist.

Die weiteren Ermittlungen ergaben jedoch, dass der Schlüssel wohl von außen steckte und niemand zu Hause war. Der 48-Jährige hatte weder etwas beschädigt noch etwas entwendet und wollte scheinbar lediglich seinen Rausch ausschlafen.

Er wurde unter Aufsicht der Polizei in ein Taxi gesetzt und von diesem Nachhause gebracht. Dort konnte er hoffentlich endlich ungestört seinen Rausch ausschlafen.

Fahrradfahren unter Alkoholeinfluss ist spätestens ab 1,6 Promille strafbar. Bei Ausfallerscheinungen (unsicherer Fahrweise) jedoch auch schon vorher. Das es auch verboten ist, sich in fremde Wohnungen zu legen, erklärt sich von selbst.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell