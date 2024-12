Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PHK Carsten Schuler übernimmt Polizeiwache Wörrstadt

Mainz - Wörrstadt (ots)

Zum 1. Januar 2025 steht die Polizeiwache Wörrstadt unter neuer Leitung. PHK Carsten Schuler tritt dann offiziell die Nachfolge des Ersten Kriminalhauptkommissars Stefan Landvogt an. Landvogt führte die Geschäfte der Polizeiwache seit acht Jahren und wurde Anfang Dezember von Polizeipräsident Reiner Hamm in den Ruhestand versetzt. Carsten Schuler weist bereits langjährige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des PP Mainz auf. Der 43-Jährige war zuletzt stellvertretender Leiter der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim.

