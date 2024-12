Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Körperliche Auseinandersetzung mit mindestens zwölf Beteiligten in Mainzer Neustadt

Mainz (ots)

In der Wallaustraße in der Mainzer Neustadt ist es in der Nacht auf Sonntag, 08.12.2024, gegen 01:20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mindestens zwölf Beteiligten gekommen.

Gegenüber den Einsatzkräften äußerten sich sämtliche Beteiligte vor Ort nicht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand kamen bei der Auseinandersetzung unter anderem eine Axt, ein Gürtel, ein Verkehrsschild und ein Schweizer Taschenmesser zum Einsatz.

Drei Männer, 43, 46 und 25 Jahre alt, kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Die Ermittlungen dauern an.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

