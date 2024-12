Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zechbetrug nach Taxifahrt

Mainz-Weisenau (ots)

Am 08.12.2024, gegen 03:15 Uhr, stieg eine bisher unbekannte weibliche Person in der Elsa-Brandström-Straße in ein Taxi. Die Frau gab an, nach Mainz-Kastel fahren zu wollen. Während der Fahrt änderte sie jedoch ihre Zielangabe und wünschte stattdessen eine Fahrt in die Mainzer Oberstadt. Eine genaue Adresse nannte sie dem Taxifahrer jedoch nicht.

Als der 52-jährige Taxifahrer gegen 03:40 Uhr auf Höhe der Straße "Bettelpfad" in Mainz-Weisenau angekommen war und die Frau noch immer keine präzise Zieladresse angegeben hatte, hielt er das Taxi an. Die Frau stieg aus und entfernte sich zu Fuß, ohne die entstandenen Fahrtkosten zu begleichen.

Der Taxiunternehmer beschreibt die unbekannte Frau als etwa Mitte 20 und mit einer schwarzen Winterjacke bekleidet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden

