Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Auf Felge durch die Mainzer Innenstadt

Mainz-Innenstadt (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr meldeten Zeugen, dass ein SUV die Große Bleiche in Richtung Münsterplatz befahren würde. Das verdächtige daran: Auf einem Rad fehlte der Reifen und er fuhr nur auf der Felge. Aufgrund einer guten Personenbeschreibung und des abgelesenen Kennzeichens, konnte der Fahrer wenig später in einer Kneipe unweit seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Er hatte eine Atemalkoholkonzentration von über 1,6 Promille und völliges Unverständnis für das Erscheinen der Polizei. Es folgten die Standartmaßnahmen: Blutprobe, Führerscheinbeschlagnahme, Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels usw.

Etwas ungewöhnlicher hingegen war die Spurensuche der Streifenwagenbesatzung. Anhand von Abschleifspuren der Felge auf dem Fahrbahnbelag konnte die Wegstrecke zurückverfolgt werden. Der 61-jährige Mainzer fuhr demnach durch die Mainzer Innenstadt über die Große Langgasse, die Große Bleiche, Flachsmarktstraße, Mitternachtsgasse etc.

Letztlich konnte am Landtag der verlorene Reifen aufgefunden werden. Wo jedoch die genaue Unfall- bzw. Kollisionsstelle war, ist immer noch Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell