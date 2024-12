Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versucher Diebstahl von Spendenbox

Mainz-Altstadt (ots)

Am Samstag, den 07.12.2024 gegen 08:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Geschäft in der Lotharstraße in der Mainzer Altstadt gerufen, nachdem ein Mitarbeiter den Versuch eines Diebstahls bemerkt hatte.

Der Beschuldigte, ein 46-jähriger Wiesbadener, versuchte eine an einem Verkaufstresen fest montierte Spendenbox gewaltsam zu entwenden. Dabei wurde die Box aus der Verankerung gerissen und das enthaltene Kleingeld im Verkaufsraum verstreut.

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten konnte kein Kleingeld aufgefunden werden. Der Mitteiler gab an, dass der Beschuldigte den Laden ohne das Diebesgut verlassen wollte, als er auf ihn aufmerksam wurde.

Der Beschuldigte erhielt einen Platzverweis für den Innenstadtbereich und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen

