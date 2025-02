LPI-EF: Mülltonnen in Brand gesteckt

Erfurt (ots) - Die Polizei in Erfurt Nord wurde am Samstagabend zu zwei Verkehrsunfällen gerufen, bei denen Alkohol eine Rolle spielte. Gegen 21:00 Uhr stürzte ein 37-jähriger Fahrer eines E-Scooters und verletzte sich dabei leicht am Kopf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,97 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen ...

