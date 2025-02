Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss am Samstagabend

Erfurt (ots)

Die Polizei in Erfurt Nord wurde am Samstagabend zu zwei Verkehrsunfällen gerufen, bei denen Alkohol eine Rolle spielte. Gegen 21:00 Uhr stürzte ein 37-jähriger Fahrer eines E-Scooters und verletzte sich dabei leicht am Kopf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,97 Promille. Der Mann wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Ebenfalls am Samstagabend verlor die 24-jährige Fahrerin eines Ford im Bereich Moskauer Platz die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Sie zog sich eine leichte Kopfverletzung zu, am Auto entstand Totalschaden. Der Atemalkoholtest ergab 1,77 Promille. Auch sie muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Ihr Führerschein wurde einbehalten.(ER)

