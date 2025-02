Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trickbetrug am Telefon versucht

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf: Am 04.02.2025 gegen 13:00 Uhr erhielt eine 75-jährige Frau aus Wünschendorf einen Anruf, in welchem ihr vorgespielt wurde, dass ihr Enkel einen schweren Unfall hatte und Menschen dabei ums Leben gekommen sind. Der unbekannte Täter verlangte von der Frau, dass sie eine Kaution zahlen soll, da der Enkel sonst ins Gefängnis müsste. Um den Druck auf die Frau zu erhöhen, wurden im Hintergrund sogar weinende Stimmen abgespielt. Als die Frau angab nicht viel Geld zu haben, erfragte der Täter, ob vielleicht Goldbarren zu Hause wären, welche man auch nehmen würde. Als die Frau dies verneinte, verlor der Täter das Interesse und legte auf. Die Frau rief daraufhin ihren Sohn an, welcher sofort erkannte, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und die Polizei informierte. (BF)

