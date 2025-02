Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Um Bargeld und Schmuck betrogen

Gera (ots)

Gera: Am gestrigen Tag (04.02.2025) erhielt eine 57-Jährige Frau aus Gera einen Schockanruf. Unbekannte Täter riefen diese unter einem Vorwand eines Unfalls ihrer Tochter an, und verlangten zur Abwendung einer fingierten Untersuchungshaft eine Kaution. Im guten Glauben der Tochter aus der vermeintlich schwierigen Situation herauszuhelfen, übergab die Geschädigte an eine unbekannte männliche Person Bargeld, Schmuck und Goldmünzen in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. Der Abholer konnte anschließend unerkannt fliehen, bevor die 57-jährige den Betrug erkannte und Anzeige erstattete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aus gegebenen Anlass möchten wir sie noch einmal sensibilisieren:

Es handelt sich bei diesen Schockanrufen um eine bekannte Betrugsmasche. Gehen Sie nicht auf die Forderungen ein - übergeben Sie keine Wertsachen an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson und informieren sie bitte Ihre Polizei.

