Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durchsuchungen der KPI Gera

Gera/Greiz (ots)

Gera: In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages (04.02.2025) durchsuchte die Kriminalpolizeiinspektion Gera mit Unterstützung weiterer Thüringer Einsatzkräften insgesamt 6 Wohnungen in Greiz, Zeulenroda, Saalfeld und Gera. Diese Durchsuchungen basieren auf Ermittlungen zu mehreren Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, insbesondere dem Handel mit Drogen. Des Weiteren richten sich die Durchsuchungen gegen insgesamt fünf Männer (38, 41, 48, 51, deutsch) und eine Frau (38, deutsch). Im Zuge der Durchsuchungen konnten vor Ort vier Männer und die eine Frau angetroffen werden. Zudem fanden die Beamten geringe Mengen Betäubungsmittel, Drogenutensilien sowie Datenträger auf und stellten diese sicher. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die vier Männer und die Frau wieder entlassen.

Die durchgeführten Durchsuchungsmaßnahmen basieren auf umfangreich eingeleitete Ermittlungen im Betäubungsmittelbereich aus dem Jahr 2024. So drangen im August 2024 mehrere Täter in die Wohnung zweier 20 und 21 Jahre alten Männer und raubten von diesen, unter Androhung von Gewalt, Betäubungsmittel sowie Bargeld. Im Rahmen der Ermittlungen dazu konnten die Räuber im Oktober 2024 ermittelt und letztlich festgenommen werden. Es handelte sich hierbei um zwei 20 und 32-Jährige tschetschenischer Herkunft sowie einem 25 Jahre alten Mann aus Somalia. Dem jedoch nicht genug. Auch den beiden Geschädigten des Raubes konnte der Handel mit Drogen nachgewiesen werden. Demnach wurden diese beiden im Oktober 2024 wegen des Verdachtes des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Greiz festgenommen werden.

Ebenso Zusammenhang mit dem genannten Ermittlungsgeschehen gelang es der KPI Gera im November und Dezember 2024 vier weitere Täter in Greiz festzunehmen. Diesen wird ebenfalls der Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Im Zuge der Festnahme der vier Männer konnten Bargeld, verschiedene Betäubungsmittel sowie Waffen sichergestellt werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt befinden sich die festgenommenen Räuber, sowie die im Dezember und Oktober festgenommenen Täter weiterhin in Haft. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an. (KR)

