LPI-G: Betrunken am Steuer

Greiz (ots) - Greiz: Am 03.02.2025 gegen 11:00 Uhr kam es in der Schönfelder Straße in Greiz zu einem Brand. Eine Mülltonne, welche in einem Schuppen untergestellt war, entzündete sich wodurch auch der Schuppen zu brennen begann. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden, sodass letztendlich nur der Schuppen und fünf Mülltonnen zerstört wurden. Am benachbarten Wohnhaus entstand nur geringer Schaden durch Verrußungen. Der ...

