Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfallflucht

Gera (ots)

Gera: Eine 70-Jährige beabsichtigte am Montag (03.02.2025) gegen 14:30 Uhr aus Richtung Keplerstraße in Richtung Vogtlandstraße zu fahren. An der Ampelanlage Wiesestraße fuhr diese bei grüner Ampelschaltung, als ein aus Richtung Gera-Lusan kommender PKW mit slowakischen Kennzeichentafeln bei roter Lichtzeichenanlage die Vorfahrt missachtete und die Kreuzung passierte. Beide Fahrzeug kollidierten in der Folge. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam im weiteren Verlauf in einem Zaun zum Stehen. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen und an dem Zaun in noch unbekannter Höhe. Die beiden männlichen Insassen des unfallverursachenden Fahrzeuges verließen daraufhin das Fahrzeug und wurden fortfolgend von einem hinzugerufenen PKW von der Unfallstelle abgeholt, ohne sich pflichtgemäß als Unfallbeteiligte bekannt zu geben. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0030877/2025). (AK)

