Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unterführung beschmiert

Altenburg (ots)

Schmölln: Unbekannte besprühten zu einem unbekannten Zeitpunkt eine Unterführung in der Bachstraße mit verschiedenen Schriftzügen in weißer Sprühfarbe. Die Schmierereien in verschiedenen Größen wurden der Altenburger Polizei am Montagmorgen (03.02.2025) gemeldet. Es entstand ein Sachschaden in Höhen von ca. 200,- Euro. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden (Bezugsnummer 0030000/2025). (AK)

