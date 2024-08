Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 23-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz

Altenburg (ots)

Meuselwitz / Altenburg: Ein 23-jähriger Mann sorgte gestern (25.08.2024) für einen Polizeieinsatz. So täuschte er am Telefon via Notruf mehrere Straftaten vor, welche sich im Zuge eines Polizeieinsatzes nicht bestätigte. Des Weiteren hielt er sich in der Folge unberechtigt auf einem Grundstück am Lauffener Ring auf und belästigte dort anwesende Personen. Als die Polizei gerufen wurde, entfernte sich der 23-Jährige mit einem Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Aufforderung, sein Fahrzeug zu stoppen, kam er nicht nach und fuhr unter Missachtung von Lichtzeichenanlagen und Geschwindigkeitsbeschränkungen davon. Zum Glück konnte er dennoch gestellt werden. Da sich der junge Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in die Obhut medizinischer Fachkräfte übergeben, wobei er auch hier die anwesenden Rettungskräfte beleidigte. Für sein Verhalten muss er sich nun strafrechtlich verantworten. (RK)

