LPI-EF: Gefälschtes Rezept

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es in der Nacht zu Mittwoch auf ein Restaurant in der Erfurter Innenstadt abgesehen. Die Täter schmissen einen Pflasterstein gegen die Scheibe und gelangten so in das Lokal. Auf ihrer Suche nach Beute brachen sie auch eine Schublade auf. Aus dieser stahlen sie zwei Tablets im Wert von etwa 1.000 Euro und Bargeld in Höhe von circa 1.500 Euro. Nachdem sie sich noch alkoholische Getränke geschnappt hatten, flüchteten die Täter in unbekannte ...

