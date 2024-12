Hauptzollamt Stuttgart

HZA-S: Hand in Hand für mehr Sicherheit

Gemeinsame Kontrollen des Hauptzollamts Stuttgart und des Regierungspräsidiums Tübingen

Stuttgart (ots)

Einen gemeinsamen Kontrolltag führte der Stuttgarter Zoll gemeinsam mit dem Regierungspräsidium Tübingen am 21. November 2024 am Zollamt Flughafen durch. Zehn Prüfer aus verschiedenen Fachbereichen des Regierungspräsidiums - darunter der Maschinenbereich, Verbraucherprodukte, Medizintechnik, Chemikalien bzw. Ausgangsstoffe für Explosivstoffe sowie Textilien - waren vor Ort, um in enger Zusammenarbeit Waren darauf zu überprüfen, ob sie den europäischen Bestimmungen zur Sicherheit und zu den Umwelteigenschaften genügen.

Nach einer kurzen Vorstellung der jeweiligen Fachbereiche und einem gegenseitigen Austausch wurden mehrere Waren beschaut. Dabei wurden Batterietestanlagen, Ionisierungsleisten, Schwangerschafts- und Ovulationstests, Farbpigmente, Tischlampen, Klebeband, 3D-Scanner und Kleidungsstücke angeschaut. In allen Fällen führten die Prüfungen zu einer Kontrollmitteilung, da entweder notwendige Unterlagen fehlten oder die Kennzeichnung ungenügend war, beispielsweise weil Angaben zum europäischen Wirtschaftsbeteiligten oder deutsche Bedienungsanleitungen fehlten. Die Waren werden nun auf Grundlage der Kontrollmitteilungen vom Regierungspräsidium Tübingen als zuständige Marktüberwachungsbehörde darauf geprüft, ob das europäische Recht eingehalten wird. "Anschließend werden die Ergebnisse an das Zollamt Flughafen übermittelt und gegebenenfalls weitere Maßnahmen eingeleitet.", erläutert Pressesprecher Matthias Krebs.

Hintergrundinformation:

Alle Produkte, die in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden, müssen unabhängig davon, ob sie in der Europäischen Union produziert oder aus Drittländern eingeführt werden, die in der Europäischen Union geltenden Bestimmungen zur Produktsicherheit und -konformität erfüllen. Nur so kann für Verbraucher und Unternehmen ein einheitlich hohes Schutzniveau gewährleistet werden.

