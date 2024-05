Polizei Düren

POL-DN: Mit 1,76 Promille aufgefahren

Nörvenich (ots)

Am Donnerstagabend (09.05.2024) ereignete sich in Nörvenich auf der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Unfallbeteiligter stand unter Alkoholeinfluss.

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 65-Jähriger aus Nideggen zusammen mit seiner 43-jährigen Beifahrerin mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Nörvenich. Am dortigen Kreisverkehr hielt er verkehrsbedingt an. Der 36-jährige Mann aus Nörvenich ging nach eigenen Angaben davon aus, dass der 65-Jährige in den Kreisverkehr einfährt und fuhr auf den stehenden Pkw des Nideggeners auf. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiwache Kreuzau Alkoholgeruch in der Atemluft des Nörvenichers fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Dem 36-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Niederzier. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell