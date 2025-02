LPI-EF: Abschlussmeldung zu Versammlungslagen in Erfurt

Erfurt (ots) - Am Freitag, den 21. Februar 2025, geriet gegen 09:55 Uhr in der Krämpfervorstadt in Erfurt der Müll eines Entsorgungsfahrzeugs der Stadt Erfurt in Brand. Der Brand wurde durch einen Akku verursacht, welcher fälschlicherweise im Sperrmüll entsorgt worden war. Der Entsorgungsbetrieb konnte den brennenden Müll schnell abkippen, während die Feuerwehr die Flammen löschte. Während der Löscharbeiten kam ...

