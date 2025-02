Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand im Entsorgungsfahrzeug

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 21. Februar 2025, geriet gegen 09:55 Uhr in der Krämpfervorstadt in Erfurt der Müll eines Entsorgungsfahrzeugs der Stadt Erfurt in Brand. Der Brand wurde durch einen Akku verursacht, welcher fälschlicherweise im Sperrmüll entsorgt worden war.

Der Entsorgungsbetrieb konnte den brennenden Müll schnell abkippen, während die Feuerwehr die Flammen löschte. Während der Löscharbeiten kam es zur einspurigen Sperrung der Thälmannstraße.

Die Polizei Erfurt weist darauf hin, dass Akkus und Batterien nicht im Hausmüll/Sperrmüll entsorgt werden dürfen. Diese müssen gesondert einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung zugeführt werden, um Gefährdungen wie Brände zu vermeiden. (FH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell