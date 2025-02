Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher Bankmitarbeiter

Erfurt (ots)

Erneut schlugen Trickbetrüger zu und erbeuteten einen vierstelligen Betrag. Eine 23-jährige Erfurterin erhielt am Freitagabend einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Der unbekannte Täter erlangte das Vertrauen indem er persönliche Daten über die Geschädigte während der Gesprächsführung nennen konnte. Die Dame leistete im Anschluss den Anweisungen des Betrügers folge und gab mehrere Transaktionen in ihrem Online-Banking frei, sodass Geld auf das Konto des Täters gebucht wurde. Nachdem das Gespräch sein Ende fand, wurde die Frau stutzig und erkundigte sich bei ihrer Bankfiliale über die Hintergründe des vorangegangenen Telefonates. Hierbei flog der Schwindel auf. Derartige Betrugsmaschen sind gängige Praxis und führen wiederholt zu hohen Schäden bei den Opfern. Die Polizei bitte daher eindringlich, keine personenbezogenen Daten in Telefonaten preiszugeben. Sie sollten auch keine Buchungen und Transaktionen im Online-Banking auf Initiative des Gegenübers vornehmen, sondern sich grundsätzlich rückversichern. (PH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell