Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwerer Raub

Kölleda (ots)

Am Samstagabend überfielen zwei männliche Personen einen Supermarkt in Kölleda. Unter Gewaltandrohung veranlassten sie die Kassiererin dazu ihnen einen unteren vierstelligen Betrag Bargeld auszuhändigen. Um nicht erkannt zu werden maskierten sich die Täter. Mit ihrer Beute verschwanden sie anschließend in unbekannte Richtung. Unter dem Einsatz mehrerer Streifenbesatzungen und des Polizeihubschraubers konnten die beiden Täter schnell ermittelt und festgenommen werden. Sie waren noch immer im Besitz des Bargeldes, welches ihnen abgenommen wurde. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Jugendliche, welche sich nun wegen schweren Raubes verantworten müssen.(FR)

