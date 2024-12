POL-SU: Kleinkraftrad entwendet

Lohmar (ots) - Am Dienstag (17. Dezember) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bachstraße in Lohmar, bei dem ein 34-jähriger Ford-Fahrer verletzt wurde. Gegen 22:15 Uhr befuhr der Lohmarer die Bachstraße in Richtung Rathausstraße. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er dabei in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung parkenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurde der ...

mehr