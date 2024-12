POL-SU: Alkoholisiert gegen geparkten Pkw gefahren

Siegburg (ots) - Zwischen Samstag (14. Dezember), 16:00 Uhr, und Dienstag (17. Dezember), 09:15 Uhr, wurde in einen Friseursalon an der Kaiserstraße in Siegburg eingebrochen. Unbekannte hebelten die Eingangstür des Geschäfts auf und öffneten gewaltsam die Ladenkasse. Da diese zuvor vom Eigentümer geleert worden war, mussten die Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen. Ebenfalls leer gingen Unbekannte bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Bergstraße in ...

