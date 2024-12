POL-SU: Bewusstloser Fahrradfahrer in Troisdorf-Bergheim in Lebensgefahr gefunden

Hennef (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (14. /15. Dezember) drangen Einbrecher in die evangelische Kirche in Hennef-Uckerath ein und stahlen die Einnahmen des Weihnachtsmarktes. Die Täter brachen gewaltsam in den Verwaltungstrakt des Gotteshauses an der Burgstraße ein. Mit Schlüsseln aus einem Schlüsselkasten an der Wand öffneten sie ein Wertbehältnis ...

