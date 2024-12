POL-SU: Einbruch in Lagerhalle - Hochwertige E-Bikes gestohlen

Hennef (ots) - Ein Unbekannter erbeutete bei einem nächtlichen Einbruch in einen Friseursalon an der Frankfurter Straße in Hennef mehrere Haarschneidemaschinen und über 100 Euro Bargeld. Die Videoüberwachung zeigt, dass sich in der Nacht von Samstag, dem 14. Dezember, auf Sonntag, den 15. Dezember, gegen 02:30 Uhr ein etwa 30 bis 35 Jahre alter Mann mit Vollbart im ...

