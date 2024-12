Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unter Alkoholeinfluss in den Gegenverkehr gefahren

Eitorf (ots)

Am Freitagabend (13. Dezember) gegen 22:15 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer der Einsatzleitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis, dass ein Transporter auf der Landesstraße 333 in Richtung Eitorf in Schlangenlinien fahre. Der Fahrzeugführer käme immer wieder in den Gegenverkehr, sodass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge haben abbremsen oder ausweichen müssen, um eine Kollision zu vermeiden.

Die eingesetzten Polizisten fanden das Fahrzeug an der Straße "Obere Hardt". Der Transporter stand am Fahrbahnrand, der Motor lief und der 60-jährige Fahrzeugführer aus Köln befand sich auf dem Fahrersitz. Als die Beamten den Mann ansprachen, konnten sie bereits Alkoholgeruch wahrnehmen. Mit dem Verdacht konfrontiert, gab der Kölner an, keinen Alkohol getrunken zu haben und stimmte einem Vortest zu. Das Atemalkoholtestgerät widerlegte die Angaben des 60-Jährigen. Das Gerät zeigte einen Wert von rund 0,8 Promille an.

In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein.

Der Kölner muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung durch Fahrunsicherheit infolge Alkoholeinflusses verantworten. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell