Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebe lassen Gartenlounge-Sets mitgehen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Werther Straße;

Tatzeit: zwischen 08.09.2024, 08.30 Uhr, und 09.09.2024, 07.45 Uhr;

Gartenmöbel gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt. Die drei Gartenlounge-Sets hatten im verschlossenen Außenbereich eines Geschäfts an der Werther Straße gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell