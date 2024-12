Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeuge meldet Alkoholfahrt/49-Jähriger fährt Schlangenlinien

Lohmar (ots)

Am Donnerstag (12. Dezember) meldete ein 19 Jahre alter Verkehrsteilnehmer der Polizei eine mutmaßliche Trunkenheitsfahrt. Der junge Mann meldete per Telefon, dass er in Lohmar im Bereich der Ortschaft Heppenberg über die Landesstraße 288 (L 288) in Richtung Neunkirchen fahre. Vor ihm befinde sich ein Pkw, der eine auffällige Fahrweise zeige: Der Wagen führe deutlich langsamer als die erlaubten 70 km/h und würde in Schlangenlinien fahren und dadurch immer wieder auf die Gegenfahrbahn geraten. Einmal sei es dadurch fast zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw gekommen. Ein Streifenwagen machte sich unmittelbar auf den Weg zum Meldeort. Der Zeuge, der hinter dem verdächtigen Fahrzeug blieb, teilte der Polizei die weitere Fahrtstrecke über die Bundesstraße 507 (B 507) mit. Der Wagen steuerte eine Anschrift in Neunkirchen an und hielt vor einem Wohnhaus. Hier sei der Fahrer nach Angaben des Melders ausgestiegen und in das Haus gegangen. Die hinzugerufenen Polizisten hatten über das Kennzeichen des Wagens bereits herausgefunden, dass es sich um die Anschrift des Fahrzeughalters handelte. Als dieser die Haustür öffnete, konnten die Beamten direkt alkoholbedingte Auffälligkeiten in Form von schwankendem Gang und verlangsamten Reaktionen feststellen. Das Äußere des 49-Jährigen entsprach genau der Beschreibung, die der 19-Jährige abgegeben hatte. Ein freiwilliger Test bei dem mutmaßlichen Alkoholsünder ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der Mann wurde mit zu einer Polizeiwache genommen, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Der Neunkirchen-Seelscheider muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholgenuss verantworten. Die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. (Uhl)

