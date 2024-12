Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfall im Kreuzungsbereich/Frau leicht verletzt

Niederkassel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Niederkassel wurde am Donnerstagvormittag (12. Dezember) eine Autofahrerin leicht verletzt. Gegen 11:15 Uhr fuhr eine 43 Jahre alte Frau aus Siegburg mit ihrem Mann auf dem Beifahrersitz auf der Straße "Schellenberg" in Richtung der Kölner Straße. Auf dieser fuhr eine 20 Jahre alte Frau aus Niederkassel in Richtung der Waldstraße. An der Kreuzung der beiden Straßen hatte die 20-Jährige mit ihrem Peugeot Vorfahrt. Die 43-jährige Renault-Fahrerin nahm die andere Verkehrsteilnehmerin jedoch nach eigenen Angaben zu spät wahr, so dass es zur Kollision kam. Dabei verletzte sich die Niederkasselerin leicht. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte die Frau vor Ort. Nach einer kurzen Versorgung konnte die Frau von den Sanitätern wieder entlassen werden. An den Fahrzeugen entstand nach einer ersten Schätzung ein Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich. Beide Pkw blieben fahrbereit. Polizisten sicherten vor Ort die entstandenen Unfallspuren und fertigen im Anschluss eine Verkehrsunfallanzeige. Darin muss sich die Siegburgerin wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell