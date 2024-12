Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Brand in Lagerhalle - Polizei vermutet vorsätzliche Brandlegung

Sankt Augustin (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12. Dezember) meldeten Zeugen eine verdächtige Rauchentwicklung aus einer Lagerscheune auf einem Grundstück in der Rethelstraße in Sankt Augustin-Niederpleis. Die Polizei traf nach der Feuerwehr am Brandort ein, die bereits zwei teilweise verbrannte Kunststoffmatten aus der Halle ins Freie gebracht hatte. Diese beiden Isoliermatten waren offensichtlich für die Rauchentwicklung verantwortlich. Es entstand kein weiterer Schaden. Ersten Einschätzungen zufolge besteht der Verdacht, dass die Matten vorsätzlich angezündet wurden.

Die Halle wurde als Tatort versiegelt, und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen.

Die Ermittler suchen Zeugen, die gegen 17.00 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Halle gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell