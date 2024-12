Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Jugendliche greift Fahrkartenkontrolleure körperlich und verbal an

Lohmar (ots)

Am Donnerstagmorgen, dem 12. Dezember, waren Fahrkartenkontrolleure der RSVG in der Linie 557 in Fahrtrichtung Lohmar im Einsatz. Eine Frau und drei Männer im Alter von 22 bis 49 Jahren führten Kontrollen durch. Vor der Haltestelle Breite Straße in Lohmar sollte die weibliche Kontrolleurin den Fahrausweis einer Jugendlichen überprüfen. Das Mädchen weigerte sich, den Fahrschein vorzuzeigen, und beleidigte die Mitarbeiterin der Verkehrsgesellschaft auf sexuelle Weise.

Als der Bus an der Haltestelle hielt, versuchte die 16-Jährige, der Kontrolle zu entkommen und auszusteigen. Einer der männlichen Kontrolleure griff ein und versuchte die mutmaßliche "Schwarzfahrerein" festzuhalten. Dabei wurde er von der Jugendlichen ins Gesicht geschlagen. Die Situation verlagerte sich daraufhin auf die Straße. Dort trat die 16-Jährige der Kontrolleurin in den Bauch und beleidigte die männlichen Kontrolleure mit fremdenfeindlichen und sexistischen Äußerungen.

Die Polizei traf an der Bushaltestelle Vila-Verde-Straße ein und hatte Schwierigkeiten, die Jugendliche zu beruhigen. Erst nach einiger Zeit konnte sie die Anweisungen der Polizisten verstehen. Das Mädchen wurde zur Polizeiwache gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurde.

Die Kontrolleurin der RSVG wurde nach dem Tritt in den Bauch mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, um weitere Verletzungen abzuklären. Die männlichen Kontrolleure blieben unverletzt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten wurde die 16-Jährige aus der Obhut der Polizei entlassen. Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, verhetzender Beleidigungen und des Erschleichens von Leistungen eingeleitet. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell