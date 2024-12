POL-EU: Spielautomaten aufgebrochen

Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Freitag (6. Dezember), 16 Uhr, bis Montag (9. Dezember), 6 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte Zutritt in eine Schule in der Kölner Straße in Euskirchen. In der Küche randalierten die Unbekannten. Es wurden Flaschen zerbrochen, Mehl verteilt und der Inhalt der Schränke herausgerissen. Es entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

