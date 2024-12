Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Auf Flucht geparkten Pkw mit Einkaufswagen beschädigt

Hennef (ots)

Am Freitagabend (13. Dezember) gegen 18:00 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Lebensmittelgeschäftes an der Emil-Langen-Straße in Hennef eine verdächtige Person.

Der unbekannte Mann ging in die Spirituosenabteilung und steckte mehrere Flaschen verschiedener Alkoholsorten in seine Jackentaschen. Zudem hatte er in seinem Einkaufswagen verschiedene Lebensmittel- und Hygieneartikel. Im Anschluss verließ der Unbekannte mitsamt den Waren das Geschäft, ohne vorher zu bezahlen.

Der Ladendetektiv verfolgte den Verdächtigen über den angrenzenden Parkplatz, was dieser jedoch bemerkte. Bevor der Detektiv zufassen konnte, stieß der Dieb den vollgepackten Einkaufswagen gegen einen geparkten Ford. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden, der auf mehrere hundert Euro geschätzt wird. Zudem äußerte der Unbekannte, dass er eine ansteckende Krankheit habe. Der Ladendetektiv blieb daraufhin auf Abstand. Als der Tatverdächtige zu Fuß weglief, fiel ihm eine gestohlene Flasche aus seiner Jackentasche, die zu Bruch ging.

Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte er unerkannt entkommen. Der Dieb kann folgendermaßen beschrieben werden:

Er ist 30 bis 40 Jahre alt und zwischen 1,70 m und 1,90 m groß. Er hat eine schlanke Statur und dunkle kurze Haare. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeans und einer blauen Kapuzenjacke mit Pelzkragen.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls und Sachbeschädigung an Kfz aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Unbekannten machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3521 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell