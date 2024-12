Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Kirchen - Täter stehlen Einnahmen des Weihnachtsmarktes

Hennef (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (14. /15. Dezember) drangen Einbrecher in die evangelische Kirche in Hennef-Uckerath ein und stahlen die Einnahmen des Weihnachtsmarktes.

Die Täter brachen gewaltsam in den Verwaltungstrakt des Gotteshauses an der Burgstraße ein. Mit Schlüsseln aus einem Schlüsselkasten an der Wand öffneten sie ein Wertbehältnis mit den Einnahmen des am Wochenende stattgefundenen Weihnachtsmarktes. Sie erbeuteten vermutlich einen kleinen vierstelligen Geldbetrag. Um unentdeckt zu bleiben, schalteten die Einbrecher im Technikraum den Strom ab.

Vermutlich dieselben Täter brachen auch in die nahegelegene katholische Kirche ein. Sie öffneten gewaltsam die Hauptpforte und durchsuchten die Sakristei nach Beute. Auch hier legten sie die Stromversorgung lahm. Laut der Küsterin wurde jedoch nichts gestohlen.

Videomaterial zeigt, dass die Tat vermutlich gegen 02:00 Uhr stattfand. Drei Personen in dicken Winterjacken mit Kapuzen sind darauf zu sehen.

Wer hat etwas beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei unter 02241 541-3521. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell