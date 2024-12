Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher gehen leer aus

Siegburg (ots)

Zwischen Samstag (14. Dezember), 16:00 Uhr, und Dienstag (17. Dezember), 09:15 Uhr, wurde in einen Friseursalon an der Kaiserstraße in Siegburg eingebrochen. Unbekannte hebelten die Eingangstür des Geschäfts auf und öffneten gewaltsam die Ladenkasse. Da diese zuvor vom Eigentümer geleert worden war, mussten die Einbrecher ohne Beute von dannen ziehen.

Ebenfalls leer gingen Unbekannte bei einem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Bergstraße in Siegburg aus. Mutmaßlich in der Nacht von Montag (16. Dezember) auf Dienstag (17. Dezember) versuchten sie zunächst ein Bürofenster gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, hebelten die Einbrecher die Terrassentür auf, um sich Zugang ins Gebäude zu verschaffen. Ohne Diebesgut verließen sie die Kindertagesstätte.

Ob beide Taten in Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Einbrüchen beobachtet hat, meldet sich bei der Polizei unter 02241 541-3121. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell