Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Frau aus brennendem Haus gerettet

Greiz (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Brand in einem Wohnhaus in der Plauenschen Straße in Greiz. Ein 49-jähriger Hausbewohner informierte gegen 22:45 Uhr per Notruf die Rettungsleitstelle und teilte mit, dass sich seine Lebengefährtin noch im brennenden Obergeschoss befinde und er nicht zu ihr gelangen könne, da das Treppenhaus voller Rauch sei. Als erstes waren Polizeibeamte der PI Greiz vor Ort. Auch sie konnten den Rauch nicht durchdringen. Erst die Feuerwehr mit ihrer Atemschutztechnik konnte zu der schlafenden Frau vordringen und sie aus dem Haus retten. Die 47-Jährige wurde im Krankenhaus wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt. Das Feuer konnte gelöscht werden. Am Gebäude entstand Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell