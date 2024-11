Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Räuberischer Diebstahl in Gera-Lusan

Gera (ots)

Ein räuberischer Diebstahl fand am 02.11.2024 gegen 17:30 Uhr in einem Supermarkt in Gera-Lusan statt. Ein junger Mann entwendete verschiedene Artikel, darunter alkoholische Getränke, und verließ den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Als eine Kassiererin ihn darauf ansprach, stieß er sie unvermittelt weg, wodurch sie leicht verletzt wurde. Der Täter flüchtete vom Tatort und die unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Im Zuge der anschließenden Ermittlungen konnte er jedoch anhand von Aufnahmen der Überwachungskamera identifiziert werden. Auffällig ist, dass der Mann bereits am gleichen Tag zur Mittagszeit wegen eines weiteren Diebstahls aufgefallen war. Damals wurde er in der Nähe des Tatortes gestellt und seine Personalien wurden aufgenommen. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet. (AD)

