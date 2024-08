POL-HST: Ergänzung zum Zeugenaufruf zum tödlichen Verkehrsunfall in Neu Mukran

Ribnitz-Damgarten (ots) - Am Montag, dem 29. Juli 2024, gegen 15:45 Uhr wurde eine 56-jährige Deutsche aus Ribnitz-Damgarten offenbar von einer ihr unbekannten Frau vom Fahrrad geschubst. Beim Befahren des Gehweges am Kreisverkehr zwischen Körkwitzer Weg und der Straße am See wollte die 56-Jährige an einem Pärchen rechts vorbeifahren. Nach ersten Erkenntnissen schlug eine Frau mit ihrem linken Arm gegen die ...

mehr