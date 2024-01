Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizisten stoppen alkoholisierten Mann auf E-Scooter

Gelsenkirchen (ots)

Wegen seiner unsicheren Fahrweise ist ein E-Scooter-Fahrer am Mittwoch, 17. Januar 2024, von Polizeibeamten in Bismarck kontrolliert worden. Nachdem er den Polizisten gegen 23.50 Uhr auf der Bismarckstraße aufgefallen war, entschlossen sich die Einsatzkräfte, den in Schlangenlinien fahrenden 21-Jährigen in Höhe der Kronenstraße zu stoppen. Da der Gelsenkirchener angab, zuvor Bier getrunken zu haben, motorisch unsicher war und ein freiwilliger Atemalkoholtest positiv ausfiel, wurde ihm auf einer Polizeiwache von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Dem 21-Jährigen wurde im Anschluss die Weiterfahrt untersagt und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

