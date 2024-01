Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann mit Messer in Horst verletzt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen erhielt von der Feuerwehr Gelsenkirchen am Dienstag, 16. Januar 2024, gegen 16.40 Uhr die Information, dass Einsatzkräfte gerade eine Person mit Messerstichen an der Kreuzung Sandstraße/Zum Bauverein behandeln. Zeugen hatten zuvor beobachtet, dass der 32-jährige Gelsenkirchener mit einer Personengruppe, in Höhe der dortigen katholischen Grundschule, in Streit geraten war. Nach einem kurzen verbalen Austausch sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in Zuge dessen ihm mehrfach mit einem Messer in den Rücken gestochen wurde. Nach einem sich anschließenden Handgemenge rannten die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen.

Der verletzte 32-Jährige ist einem der Angreifer zunächst hinterhergelaufen, bevor er seine Verletzungen am Rücken wahrnahm und die Verfolgung abbrach.

Nach einer intensiven Untersuchung durch Rettungskräfte wurde der leicht verletzte 32-Jährige auf eigenen Wunsch entlassen. Eine weitere Behandlung sowie der Transport zu einem Krankenhaus wurden abgelehnt.

Der vermeintliche Messerangreifer ist circa 1,65 bis 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur, hatte dunkle lange Haare und trug einen schwarzen Vollbart. Er war mit einer schwarzen Jacke, einem dunklen Pullover, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Kopfbedeckung bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Sie erreichen das zuständige Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell