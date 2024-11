Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radlader gestohlen

Altenburg (ots)

Nobitz: In den Nachtstunden vom 31.10.2024 zum 01.11.2024 entwendeten unbekannte Diebe in Mockern von dem Betriebsgelände einer Milchviehanlage einen Teleradlader vom Typ Schäffer im Wert von ca. 35.000 Euro. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die Diebe die selbstfahrende Arbeitsmaschine bis in die Ortlage Mockern fuhren und dort auf ein Transportfahrzeug luden. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter der Bezugsnummer 24452310 in Verbindung zu setzen.

