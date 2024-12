Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unbekannte betrügen Senior

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (17. Dezember) wurde ein 81-jähriger Siegburger von zwei unbekannten Frauen um einen fünfstelligen Bargeldbetrag gebracht.

Der Senior gab den Polizisten gegenüber an, dass er auf der Suche nach einer Partnerin sei und seine Kontaktdaten in einer Zeitung veröffentlicht habe. Vor rund einer Woche habe sich eine unbekannte Frau bei ihm telefonisch gemeldet. Die Unbekannte gaukelte dem Siegburger vor, dass sie ihn kennenlernen wolle. Da sie in einer anderen Stadt wohnen würde und ihr Auto repariert werden müsse, könne sie nicht nach Siegburg kommen. Nachdem die Betrügerin das Vertrauen des Geschädigten gewonnen hatte, fragte sie ihn, ob er ihr das Geld für die Reparaturkosten in Höhe von 14.000 Euro leihen könne.

Der 81-Jährige stimmte zu und sie vereinbarten ein Treffen. In der Nacht zu Dienstag gegen 01:00 Uhr erschien eine weitere unbekannte Frau vor seiner Haustür. Sie gab sich als Freundin der angeblich Hilfebedürftigen aus. Er übergab ihr das Bargeld und die Unbekannte verschwand wieder.

Die Tatverdächtigte, die das Geld entgegennahm, kann folgendermaßen beschrieben werden: Sie ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und war mit einer schwarzen Jacke und einer Pelzmütze bekleidet.

Wer etwas Verdächtiges zwischen der Kaiserstraße und der Wellenstraße in Siegburg wahrgenommen hat und Angaben zu der Unbekannten machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3121 in Verbindung.

Hinweise der Polizei:

Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z. B. Nachbarn oder nahe Verwandte. Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeiwache. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell